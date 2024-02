Japón: los reacomodos

De acuerdo con JAMA, la Japan Automobile Manufacturers Association, Japón exportó 4,42 millones de vehículos en 2023, cifra inferior a la de los chinos, que alcanzaron 4,91 millones. Con estos resultados China se ubica como el mayor exportador mundial y desplaza a los japoneses al segundo lugar. Por supuesto, las cifras no son tan definitivas si se incluyen los autos japoneses producidos en terceros países. No obstante, la señal es negativa y posiblemente tenga efectos como los tuvo el verse relegado al tercer puesto como economía mundial. Fue en 2010 cuando China se convirtió en la segunda economía del mundo y el desánimo cundió por todas partes entre los japoneses. Otro tanto podría señalarse con respecto a la participación en el mercado de productos electrónicos. En 2000, Estados Unidos era el número 1, con el 16 %, y con un 13 % Japón era el número dos. Los reacomodos de la producción dieron un giro notable y para 2021 China encabezaba la lista con un 34 %, mientras los japoneses apenas llegaban a la octava posición, con un 4 %.

Estos datos recientes me han refrescado una conversación que tuve con el señor Saito Eishiro en 1986, cuando él se desempeñaba como CEO de la Nippon Steel Corp. y presidente del Kaidanren, la poderosa Federación de Organizaciones Económicas de Japón. Al discurrir sobre la competencia de Corea, que empezaba a sentirse en el sector automotor, Saito con mucha confianza anotaba que “los coreanos no entienden cómo es el negocio”. Y tenía razón. La industria japonesa era líder en innovación, y ello hacía casi imposible crearle competencia a una producción caracterizada por su alto valor agregado. Pues bien, lo que está sucediendo ahora parece confirmar la visión de Saito, pero al revés: mientras Japón ha insistido en la producción de vehículos híbridos, los chinos han avanzado a gran velocidad en los vehículos eléctricos, tanto que hoy uno de cada tres autos exportados es EV. Y no hay duda de que ese es el negocio ahora. Todo esto con seguridad llevará al fortalecimiento de nuevas fuentes de riqueza sobre las cuales habrá que estar atentos. La diversificación ya comenzó, y existen casos como el de Toyota, que incursiona en los semiconductores.

Por supuesto, estos reacomodos no solo son impulsados por el sector privado, sino por el gobierno. Recordemos la compra de JSR Corporation realizada a mediados del año pasado por parte de la JIC (Japan Investment Corporation), controlada por el METI, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria que dio una señal inequívoca del interés del sector público en comprometerse con el desarrollo de nuevas tecnologías e industrias en el campo de los superconductores.

Mientras se sigue a la espera de cambios estructurales que permitan que el país salga de la gran crisis a la que ha estado sometido en las tres décadas pasadas, lo cierto es que los efectos negativos de tan largo tiempo son visibles en la calle. La disminución de los ingresos de los asalariados ha tenido consecuencias notables. Basta con nombrar las dos siguientes.

Una es la revelada por News On Japan del pasado 26 de diciembre, que señala un faltante de profesores que posiblemente no podrá llenarse. Aunque la causa se debe principalmente a ausencias debidas a enfermedad o maternidad, la cifra alcanza a 3.112 puestos. Preocupante para un país en el que la educación y, por supuesto, los maestros, han ocupado un sitio de privilegio apetecido por quienes trabajan en el sector.

La otra consecuencia está relacionada con la disminución del gasto para el almuerzo de los oficinistas, que han reducido su consumo diario a US$3 (¥468), según lo registrado por The Guardian del pasado 16 de enero y que ha llevado, entre otras cosas, al aumento en las ventas de ramen, la famosa sopa con fideos de origen chino que sirvió para pasar la guerra. Un regreso a la frugalidad, testigo de días difíciles.

NOTA. El 15 de febrero de 2024, la agencia de noticias Kyodo informó que “Japón, eclipsado por Alemania como la tercera economía en 2023, entra en recesión”. Esta caída al cuarto puesto del ranquin mundial sin duda tendrá repercusiones y muy posiblemente ahondará más la crisis política que enfrenta el primer ministro Kishida.