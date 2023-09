El tema, que no es nuevo, está otra vez sobre la mesa: el acuerdo sobre lo fundamental. La dificultad que he observado desde hace años es la indeterminación de lo que se busca: lo fundamental. Con un condicionante aún más complejo que es nuestra inclinación a las leyes y cierta adicción a la teoría. Todo saldrá bien si se enmarcan las incontables opiniones en un enjambre de artículos —a veces articulitos— y se sustentan con las doctas recomendaciones de los entendidos reunidos en innumerables comisiones de expertos. De tales procesos se obtienen resultados que por supuesto no pueden descalificarse, como la Constitución del 91 o el Acuerdo de La Habana. Sin embargo, cuando uno se pregunta qué es lo fundamental en tales textos surge la incertidumbre y salta una respuesta: ramas frondosas y tronco débil.

En busca de lo fundamental los siguientes dos ejemplos podrían inducir a una reflexión: la Constitución japonesa del año 604 (hace 14 siglos) y el Pancasila de Indonesia de 1945.

El texto del príncipe Shôtoku, conocido como la Constitución de los 17 artículos, es todo un modelo de síntesis. El siguiente es un extracto de los mismos: 1) La armonía debe ser valorada y la oposición inútil debe evitarse. 2) Reverencia sinceramente los tres tesoros. Los tres tesoros, a saber, Buda, la ley y las órdenes monásticas, son el refugio final de los cuatro seres generados y son los objetos supremos de la fe en todos los países. 3) Cuando recibas las órdenes imperiales, obedécelas escrupulosamente. 4) Los ministros y funcionarios deben hacer del comportamiento decoroso su principio rector, porque el principio rector del gobierno del pueblo consiste en un comportamiento decoroso. 5) Apartándote de la gula y abandonando los deseos codiciosos, trata imparcialmente con los pleitos que se te presentan. 6) Castiga lo que es malo y anima lo que es bueno. 7) Que cada hombre tenga su propio cargo y que no se confundan las esferas del deber. 8) Deje que los ministros y funcionarios asistan a la corte temprano en la mañana y se retiren tarde. 9) La buena fe es el fundamento del derecho. En todo debe haber buena fe, porque en ella ciertamente consiste lo bueno y lo malo, el éxito y el fracaso. 10) Dejemos de enojarnos y abstengámonos de las miradas agrias. 11) Evaluar con claridad el mérito y el demérito, y adjudicar a cada uno su recompensa o su castigo. 12) Que las autoridades provinciales o el Kuni no Miyakko no impongan injusticias al pueblo. 13) Que todas las personas encargadas del cargo asistan por igual a sus funciones. 14) ¡Ministros y funcionarios! No sean envidiosos. Porque si envidiamos a los demás, ellos a su vez nos envidiarán. 15) Alejarnos de lo que es privado y dar la cara hacia lo que es público, ese es el camino de un ministro. 16) Que la gente sea empleada [en trabajos forzados] en horarios estacionales. 17) Las decisiones sobre asuntos importantes no deben ser tomadas por una sola persona. Deben ser discutidas con muchos. [Texto completo en: W. G. Aston (1896), The Nihongi, v. 2, p. 129-133].

El segundo texto es el Pancasila (Los Cinco Principios) que enuncia la teoría filosófica oficial y fundamental de Indonesia. Dice concretamente lo siguiente: 1) Creer en un único Dios. 2) Humanidad justa y civilizada. 3) La unidad de Indonesia. 4) Democracia guiada por la sabiduría interior en la unanimidad que surge de las deliberaciones entre sus representantes. 5) Justicia social para todo el pueblo de Indonesia.

Como puede observarse, ambos textos buscan armonizar las realidades y necesidades prevalentes en el entorno, lo mismo que sus ideales. Ahora, si se tratara de sacarle algún provecho a esto para nuestro caso, quizás podríamos comenzar a cavilar sobre el siguiente esbozo:

Los colombianos nos comprometemos con los siguientes puntos fundamentarles:

1. Colombia es una república democrática y unitaria constituida por la confluencia de la diversidad que la rodea, la define y la enriquece.

2. Se prohíbe la violencia como recurso para resolver conflictos que se evacuarán mediante un diálogo sincero, honesto y respetuoso con todos.

3. El Estado y la sociedad civil se comprometen a estructurar un sistema que garantice el derecho a la vida, a la salud, a la educación y a empleos dignos y bien remunerados.

4. La paz es el bien supremo de la sociedad.