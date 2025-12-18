Logo El Espectador
Opinión
Columnistas
A mano alzada

Turbulencias pacíficas y atlánticas

Fernando Barbosa
18 de diciembre de 2025 - 05:00 a. m.

La memoria es frágil. Sin la ayuda de García Márquez, posiblemente nadie recordaría que hace 97 años sucedió la Masacre de las Bananeras en Ciénaga, Magdalena, hecho que según algunos marcó el fin de la hegemonía conservadora. Son episodios que dejaron huella pero que se han ido acallando. Algo similar sucede a nivel internacional con el bombardeo a la embajada de China en Belgrado el 7 de mayo de 1999, que terminó dándole un giro importante a la política exterior de Beijing.

Aquella voz, hasta aquel entonces moderada, que prefería la abstención al veto para manifestarse, comenzó a adquirir el airado y desafiante tono de un nuevo...

