El mito de la identidad

Como una cachetada sentí la respuesta de Willington Ortíz a la primera pregunta que le hice. Recién me acomodaba en la silla, pero la cámara ya estaba grabando. Miré el celular para revisar la primera pregunta que había preparado y le dije: “¿qué identifica al fútbol colombiano?”.

Willy cerró los ojos, se llevó la mano derecha a la cara y empezó a renegar con la cabeza. “Ese es un cuento de ustedes, los periodistas. Eso de la identidad no existe”, me espetó. Y mientras me explicaba, me reprimía. Gesticulaba con ambas manos como exigiéndome algo —¿una mejor preparación? Tal vez—. En el fondo, sentía que la leyenda de la que me hablaba mi papá desde que era niño quería cogerme a coscorrones. “La tal identidad depende de los jugadores y de las condiciones que tenga cada equipo o cada selección. ¡No pueden jugar todos a lo mismo! Son los periodistas los que venden esa mentira”.

¡Qué debacle! De la conversación con Willington Ortiz, casi por consenso el que consideramos el mejor jugador de nuestra historia, entendí que la pregunta que motivó esta investigación no tenía respuesta. ¡Desazón! Y no solo por chocarme con la figura de un hombre que admiraba por los relatos de la herencia, También porque él —que sí sabía de lo que hablaba, él, el viejo Willy, que había tratado tan bien a la pelota— me dio un cimbronazo que fue un cisma para este proyecto.

“¿A qué jugamos? — daba vueltas la cabeza— ¿Y cómo vamos a responder a eso?”.

Se me ocurrió entonces que la identidad era un mito.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador