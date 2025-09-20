Congreso científico en femenino

Resume e infórmame rápido

Desde hace algún tiempo, organizaciones profesionales del sector salud a nivel internacional han asumido la modalidad de programar eventos con conferencistas mujeres, de nivel académico igual, o superior, al de sus colegas varones. Así ocurrió con el reciente 65 Seminario Anual de la Asociación Colombiana de Periodoncia y Oseointegración, “Periodoncia en Femenino”, celebrado en Cartagena del 8 al 10 de septiembre.

La Junta Nacional, presidida por la doctora Lina Suárez L., DDS., MS., PhD., así lo había anticipado desde el año anterior. Tuvo el acierto de inaugurar la programación con la intervención de Martha Elisa Lux Martelo, magíster y doctora en Historia de la Universidad de los Andes. Tituló su ponencia “La inevitable revolución del saber: mujeres en la universidad enfrentando importantes desafíos”.

Mencionó que, en 1934, se presentó una gran controversia en el Congreso, por el ingreso de mujeres a la universidad, opción defendida por Jorge Eliécer Gaitán y controvertida por Germán Arciniegas. Agregó que Ana Galvis Hotz fue la primera colombiana admitida en una universidad en el mundo, en la facultad de medicina de Berna, Suiza. Investigó el uso del epitelio amniótico de la placenta humana madura. Regresó al país en 1877.

Otras nacionales formadas en el exterior fueron Sara Páez G. de Moncó, egresada de Hering Medical College de Chicago, especialista en cáncer y ginecología en 1906. Lidia Grutzendler, de origen ucraniano, recibió su grado en medicina de la Universidad de París, en 1915. Defendió el acceso al bachillerato y a la educación superior. Afirmó que “es verdad que el medio no está preparado, pero son las mismas mujeres quienes deben prepararlo”. Paulina Gómez Vesga, técnica de laboratorio y bacteriología de John Hopkins en 1926. Se presentó a la Universidad Nacional a Medicina, pero fue rechazada por su sexo, a pesar de la defensa de Jorge Eliécer Gaitán. Paulina Beregoff fue la primera mujer graduada como médica en Colombia (1925). Había cursado Bacteriología, Parasitología, Farmacia y Química en la Universidad de Pensilvania. Llegó a Cartagena en 1922, fundó los laboratorios de bacteriología de la universidad local, con equipos traídos desde Pensilvania. Recolectó muestras que confirmaron la presencia de fiebre tifomalárica en Cartagena y las riberas del Magdalena.

La historiadora Martelo agregó que Beregoff propuso un modelo de medicina preventiva centrado en el fortalecimiento inmunológico y la predicción de enfermedades. Se alineó con el modelo experimental promovido por Roberto Franco en la Universidad Nacional, egresado del Instituto Pasteur de París. Beregoff manifestó su interés por matricularse en la Facultad de Medicina de Temple en Filadelfia. En razón a sus aportes, fue invitada a ingresar al tercer año de la carrera en la Universidad Nacional. Se graduó en 1925 y su tesis sobre la acidosis fue laureada.

Su caso fue comentado en El Tiempo, destacando que Paulina Beregoff “era un ejemplo para las mujeres colombianas, animándolas a romper prejuicios y buscar horizontes científicos”. Martelo concluyó que Beregoff fue reconocida como la primera mujer universitaria en Colombia, no solo por graduarse como médica, “sino por desafiar las estructuras patriarcales de la época”.

Martelo presentó los nombres de las conferencistas invitadas, significando que en el siglo XXI representaban para el evento colombiano la continuidad de las pioneras académicas de las ciencias de la salud: Sofía Aroca, Ph.D. (Universidad París VII, Universidad de Szeged, Hungría), Elena Figuero, PhD. (Universidad Complutense, Madrid), Loreto Abusleme, DDS, MSc., PhD. (Universidad de Chile), Conchita Martín, DDS, MSC.(Universidad Complutense, Madrid), Adriana Castro, DDS., MSc. (Universidad de Cataluña), Lourdes Amador, DDS, MSc. (República Dominicana), Camila Stadiniski, DDS. (Universidad de Maringá, Brasil), Viviana Ulloa, DDS. (Universidad en Bosque).

La historiadora Martelo complementó su magistral ponencia con las estadísticas de la producción científica, según los canales de comunicación de Scimago, Scopus, 2024 en América Latina, presidida por Brasil, seguida por México, Chile, Colombia, Argentina y Perú. Citó el Boletín de Género de la Agencia Atenea de 2023. “Aunque las mujeres representan más de la mitad de la matrícula universitaria, su presencia como autoras en revistas científicas sigue siendo minoritaria”. Representan solo el 30 %. Respecto de mujeres investigadoras, solo el 16 % de los artículos científicos, en revistas de amplio impacto, son de su autoría. Precisamente, acaba de aparecer en Periodontology 2000, (septiembre 4), la investigación “Antibiotic-mediated immune modulation en periodontics”, del que la doctora Lina Suárez, presidente saliente de la Asociación Colombiana de Periodoncia y Oseointegración, es la autora principal.