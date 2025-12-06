Inferencias sorprendentes de la reciente encuesta Invamer

Resume e infórmame rápido

Colombia Opina # 19, noviembre 2025, de Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio, se publicó por capítulos contenidos en 59 páginas, así: Capítulo 1. Intención de voto, 1.1. Primera vuelta; 1.2. Segunda vuelta; 1.3 Personajes de la vida pública. Capítulo 2: Percepción País; 2.1. Aprobación del Presidente, imagen de expresidentes de Colombia y Presidentes de otros países; 2.2. Situación actual y principales problemas por resolver. Capítulo 3: Temas de coyuntura. Capítulo 4: Seguridad y paz total. Capítulo 5: Demográficos.

Le siguió la descripción obligatoria de la Ficha Técnica: Tipo y tamaño de la muestra: se realizó un muestreo probabilístico por etapas con un tamaño de muestra de 3.800 encuestas en 148 municipios (26 capitales y 122 no capitales), dentro de las cuales se incluyeron los municipios de inclusión forzosa, municipios grandes, medianos y pequeños según la descripción que se encuentra en el artículo 3 de la Ley 2494 de 2025. El margen de error de diseño es de 1,81 % a nivel general, con un nivel de confianza de 95 %.

La Silla Vacía resalta que la muestra es enorme y la encuesta es independiente de la muchedumbre de precandidatos que figuran en la parrilla del partidor y se realizó entre el 15 y el 27 de noviembre. Por consiguiente, “no recoge los efectos del escándalo más reciente sobre la infiltración de las disidencias de las Farc en altos cargos del Estado”. Ramiro Bejarano, en su columna “Gobierno insepulto” (El Espectador, 30-11-2025), alude precisamente al escándalo referido: “¿quién se inventó la Paz Total?. Deberían revelarlo porque si fue algún precandidato presidencial, como se rumora, eso debe saberse”. Cristina de la Torre agrega: “Gravísimo el aparente contubernio de la Inteligencia del Estado con un grupo criminal; al punto que podría configurar traición a la patria”. (La cantinela anticomunista, El Espectador, 2-12-2025). Por ahora, el procurador Gregorio Eljach comunicó que “se suspende provisionalmente del cargo al general Huertas y al funcionario Mejía, con efecto inmediato para continuar la investigación”.

Como el escándalo descrito, que implica al general Huertas y al director de Inteligencia Wílmer Mejía de intercambiar información sensible con el líder rebelde alias Calarcá, de las disidencias de las FARC (investigación de Noticias Caracol), es posterior a la publicación de Invamer, Iván Cepeda lidera la intención de voto para la primera vuelta, con 31,9 %, seguido por Abelardo de la Espriella, con 18,2 %, y luego Sergio Fajardo con 8,5 %.

Para la segunda vuelta, Invamer eligió a los tres aspirantes que puntean en tres escenarios: 1. Iván Cepeda vs. Abelardo de la Espriella: Iván Cepeda: 59,1 %. Abelardo de la Espriella: 36,2 %. Voto en blanco: 4,6 %. 2. Iván Cepeda vs. Sergio Fajardo: Iván Cepeda: 48,9 %. Sergio Fajardo: 46,4 %. Voto en blanco: 4,8 %. 3. Sergio Fajardo vs. Abelardo de la Espriella: Sergio Fajardo: 51,7 %. Abelardo de la Espriella: 38,9 %. Voto en blanco: 9,4 %.

A la pregunta de por quién no votaría, Invamer registra a Cepeda con el 23,9 %, a de la Espriella con 12,2 % y a Fajardo con 3,9 %. A la pregunta si votaría por candidatos a favor de Petro, registró 46,9 %; y en oposición a Petro: 50,2 %. La imagen de los tres aspirantes de punta describe que a Cepeda lo conoce el 69,1 %; opinión favorable del 38,3 % y desfavorable de 23,9 %. A de la Espriella lo conoce el 52,9%; favorable 24,9 % y desfavorable: 22,1 %. A Fajardo lo conoce el 66,1 %; favorable: 29,2 %; desfavorable 34,1 %. En la descripción demográfica, Invamer concluye que se definen pertenecientes a la izquierda, 24,6 % de los encuestados; al centro: 18,7 %; a la derecha 37,7 % y sin corriente específica: 18,9 %.

Si se asocia a estos guarismos el escándalo de Calarcá, los encuestados consideran que la paz total de Petro va por mal camino: 64,9 %. Y por buen camino: solo el 28,5 %. Añade sobre la paz total, la seguridad personal. Más inseguros: 66,2 % y más seguros: solo el 26,5 %. Para los meses restantes del gobierno del presidente Petro, sobre su paz total, 50,8 % no esperan ningún resultado; negativo: 24,0 %, y positivo, solo 21,8 %.

El presidente conserva una aprobación de 37,7 % y registra desaprobación del 56,7 %.

Por el dictador Maduro, la desaprobación es del 85,2 %. Respecto al presidente Trump, la opinión es desfavorable en 52,3 % y favorable en el 31 % de la encuesta.

Del deterioro de la relación bilateral con Estados Unidos, el 29,5 % responsabiliza a Petro; el 25,0 % a Trump, y a los dos litigantes, el 45,8 %. No obstante, para el próximo presidente de Colombia, el 81,1 % considera que la relación con Estados Unidos es importante.

Sobre el control territorial por grupos ilegales, 73,7 % considera que las fuerzas armadas han perdido el control y 21,6 % que lo ejercen. A pesar de lo anterior, 61,9 % considera que las fuerzas armadas están en capacidad de derrotar a las guerrillas y a las disidencias.

A esta situación se atribuye que el abogado Abelardo de la Espriella emerja como el líder de la derecha por su lenguaje directo y haya desplazado a los candidatos del Centro Democrático, a Vicky Dávila y a Juan Carlos Pinzón, quienes lo anticiparon en sus aspiraciones presidenciales. De la Espriella afirma que financia su campaña con recursos propios. Ha logrado capturar el voto anti-Petro y se asegura que el 63 % de quienes votarán ya lo conocen, lo que indica que aún tiene margen para crecer.