La encuesta de Guarumo-EcoAnalítica

Bajo el nombre de “Encuesta presencial con muestreo probabilístico. Elecciones Congreso y Presidencia de la República 2026”, la ficha técnica estableció que la persona jurídica que realizó la encuesta fue Guarumo y EcoAnalítica, encomendada por la misma empresa y financiada con recursos propios.

Apareció en El Tiempo el pasado 24 de enero. Tamaño de la muestra: Encuesta a 4.245 adultos con intención de votar en el año 2026, distribuidos en 83 municipios de Colombia. El nivel de confianza global fue de 95 %. El margen de error del muestreo global de 1,8 %.

La encuestadora fue fundada en 2012 y figuran los nombres de Víctor Muñoz, su hermano Felipe, Alejandro Pinzón y Julián Villarreal. El señor Víctor Muñoz fue nombrado consejero para la Innovación y la Transformación Digital en el gobierno de Iván Duque (La Silla Vacía, 21-11-2018, información ratificada por Las 2 Orillas el 21-04-2020).

Inició la encuesta con la determinación del espectro político, preguntando: ¿usted se considera más cercano a la izquierda, al centro o a la derecha? Izquierda: 27,2 %; centro: 14 %; derecha: 30,8 %; a ninguno. 23,7 %. No sabe/no responde: 4,3 %.

Interrogó sobre las consultas, cómo las votarían y por cuál candidato. La Gran Consulta: 29,3 %. Pacto Amplio: 35,6 %. Ninguna: 27,8 %. No sabe/no responde: 7,3 %. Las cifras se relacionan con la anterior del espectro político, a excepción del Pacto Amplio: +8,4 % con los identificados de la izquierda.

Si se comparan estos datos (4.245 participantes), con la anterior de Centro Nacional de Consultoría, CNC, (2.202 participantes), en esta -4,1 % votaría por el Pacto Amplio, y -10,4 % por la Gran Consulta. Los candidatos registran en el Pacto Amplio, Iván Cepeda: 84,3 %; Roy Barreras: 7,2 % y Camilo Romero: 6,2 %. Cepeda incrementa +15,1 % respecto de la del CNC y, sorpresivamente, Roy Barreras en +6,9 %.

Este resultado no es aplicable por la decisión del Consejo Nacional Electoral, que anuló la participación de Cepeda en una nueva consulta, por cuanto ya había concursado en la del Pacto Histórico en octubre de 2025. La Ley 1475 de 2011, artículo 7, establece que un candidato no puede participar en dos consultas presidenciales en un mismo certamen electoral. Como estrategia, mutaron al nombre de Pacto Amplio, y luego al de Frente por la Vida. Otro argumento en contra de esa participación es la reposición por los votos de la consulta de octubre, estimada en más de 6.000 millones de pesos.

En la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia: 22,1 %; Vicky Dávila: 15,3 %; Juan Manuel Galán: 13,8 %; Enrique Peñalosa: 11,1 %; Juan Daniel Oviedo: 9,2 %; Aníbal Gaviria: 8,9 %; Juan Carlos Pinzón: 8,4 %; David Luna: 2,7 %; Mauricio Cárdenas: 1,1 %.; no sabe/no responde: 7,4 %. Paloma Valencia aumenta +6,4 % respecto de la de CNC.

A continuación aborda la intención de voto en tres escenarios, 1-A, 1-B, y 1-C, en los que va eliminando candidatos para que los 4.245 depuren su selección. En el 1-A, Iván Cepeda: 33,6 %; Abelardo de la Espriella: 18,2 %; Paloma Valencia: 6,9 %; Vicky Dávila: 4,1 %; Sergio Fajardo: 3,9 %; Juan Manuel Galán: 3,3 %; Aníbal Gaviria: 2,6 %; Claudia López: 2,4 %; Enrique Peñalosa: 1,9 %; Juan Carlos Pinzón:1,7 %; Camilo Romero: 1,1 %; Juan Daniel Oviedo: 1,1 %; Santiago Botero: 1,0 %; Clara López: 0,8 %; Roy Barreras: 0,7 %; David Luna: 0,7 %; Carlos Caicedo: 0,4 %; Luis Gilberto Murillo: 0,4 %; Mauricio Cárdenas: 0,3 %; Daniel Palacios: 0,2 %; Mauricio Lizcano: 0,2 %; Juan Fernando Cristo: 0,1 %; Luis Carlos Reyes: 0,1 %. No sabe/no responde: 13,0 %.

En el escenario 1-B, se eliminan 16 precandidatos de los 29 iniciales, y de los 13 restantes registran así: Iván Cepeda: 34,8 %; Abelardo de la Espriella: 19,2 %; Paloma Valencia: 7,4 %; Vicky Dávila: 5,2 %; Sergio Fajardo: 4,9 %; Juan Manuel Galán: 4,0 %; Claudia López: 3,3 %; Juan Carlos Pinzón: 1,8 %; Roy Barreras: 1,2 %; Juan Daniel Oviedo: 1,1 %; Santiago Botero:1,0 %; Carlos Caicedo: 0,7 %. Vuelve a registrar a Juan Carlos Pinzón con un registro menor, que debe ser un error de la encuestadora. No sabe/no responde: 15 %.

En el escenario 1-C, se reduce a 7 precandidatos que contabilizan: Iván Cepeda: 36,7 %, Abelardo de la Espriella: 21,1 %; Paloma Valencia: 10,1 %; Sergio Fajardo: 7,8 %; Claudia López: 4,6 %; Juan Carlos Pinzón: 2,6 %; Carlos Caicedo: 0,8 %. No sabe/no responde: 16,3 %.

Hay algunas inconsistencias en los guarismos de los tres escenarios particularmente atendiendo la base de los 29 listados al inicio de la intención de voto.

Para la segunda vuelta establece 9 escenarios: los cinco primeros la referencia es Iván Cepeda y en los cuatro restantes es Abelardo de la Espriella. Respondieron así: Iván Cepeda: 34,4 %; Abelardo de la Espriella: 33,9 %; no sabe/no responde: 26,7 %. Cepeda: 33,9 %; Fajardo: 24,81 %. No sabe/no responde: 35,9 %. Cepeda: 40,1 %; P. Valencia: 21,2 %. No sabe/ no responde. 38,8 %. Cepeda: 42 %; V. Dávila: 19,1 %. No sabe/no responde: 38,8 %. Cepeda: 40,2 %; J.C. Pinzón: 16,1 %. No sabe/no responde: 43,7 %. De la Espriella: 32 %; Fajardo: 21 %. No sabe/no responde: 47 %. De la Espriella: 34,4 %; P. Valencia: 9,5 %. No sabe/no responde: 56,1 %. De la Espriella: 33,6 %; Pinzón: 10,8 %. No sabe/no responde. 55,6 %. De la Espriella: 35,1 %; V. Dávila: 9,8 %. No sabe/ no responde: 55,1 %.

Sin agotarse el procedimiento de las consultas interpartidistas fijadas para el próximo 8 de marzo, que en esta encuesta de Guarumo-EcoAnalítica, desde la determinación del espectro político, hay un porcentaje significativo de encuestados indefinidos. Lo mismo sucede en los diversos escenarios de las consultas. Para la segunda vuelta, los indecisos y los registrados como no sabe/no responde pueden significar más del 50 %, que deja sin valor estadístico predictivo lo que el votante decida con el tarjetón en la mano frente a la urna.

En el segmento de ambiente político, el desempeño del presidente Petro, los encuestados respondieron que aprueba el 40,2 % y desaprueba el 53 %. No sabe/no responde: 6,5 %.

En la reunión con el presidente Trump el 3 de febrero, Petro mostró una faceta de equilibrio y ponderación diferente a la que se comentó en la columna anterior del 30 de enero, sobre su discurso en la reinauguración del Hospital San Juan de Dios.

Tanto Petro como su equipo cercano prepararon acertadamente el informe que fue presentado al presidente Trump y a los funcionarios de su gobierno, sobre las acciones de incautación de toneladas de cocaína, el cambio de cultivos en las zonas cocaleras, la lucha contra los grupos armados que obligan a los campesinos a mantener la siembra y la cosecha de la hoja de coca y el paso por los corredores que la conducen para que les llegue a quienes manejan ese mercado. Petro los señala como lo que son: los capos de los capos del narcotráfico.

Se conoció que Petro le mencionó a Trump algunos nombres de dichos capos, que residen por fuera de Colombia, para que con los Estados Unidos y países aliados se haga la identificación y el seguimiento de los capitales que poseen, producto del mercado ilícito de las drogas derivadas y de las sintéticas que envenenan a las poblaciones consumidoras.

La ciudadanía, a través de los medios, le reconoce al presidente Petro haber cambiado el tono, que redundó en la rectificación del gobierno americano sobre la realidad de la lucha contra el narcotráfico adelantada por Colombia. Se abrió una nueva avenida de cooperación, que será de beneficio para los dos países. Trump la enmarcó en la postal que le entregó a Petro al final de la reunión: “Gustavo-A great honor- I love Colombia”.