La encuesta de Yanhaas S.A.

La firma Yanhaas S.A., Advance Market Research, presidida por Oswaldo Acevedo, fundada en 1992, es ampliamente conocida por los diversos estudios que ha realizado en la medición de la opinión pública en diversas instancias. Contratada por A CONECTAR INGENIERÍA S.A.S., definió que el propósito del estudio fue conocer el imaginario del universo representado, teniendo en cuenta el contenido de este informe: el universo representado de hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos y de todas las regiones de Colombia a las que se refiere el artículo 45 de la Ley 2056 de 2020. Fue realizada entre el 26 de enero y el 9 de febrero de 2026.

Fue una encuesta por muestreo probabilístico según las descripciones del artículo 03 de la Ley 2494 de 2025, realizada presencialmente en los hogares de 2.140 personas de todos los niveles socioeconómicos, en 57 municipios, dentro de los cuales se abarcaron los de inclusión forzosa, en todas las regiones de Colombia. El margen de error de diseño fue del 2,4 % con un nivel de confianza de un 95 %. Los temas concretos a los que se refirió fueron la intención de voto de la consulta del 8 de marzo, la percepción actual del país, el conocimiento e imagen de los personajes.

Listó las personas por quienes se indagó: Iván Cepeda, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, Roy Barreras, Camilo Romero, Aníbal Gaviria, David Luna y Mauricio Cárdenas.

El texto literal de la primera pregunta fue: ¿Votó usted en las pasadas elecciones presidenciales de 2022? Sí: 77 %. No: 23 %. No sabe/no responde: 0,12 %. La siguiente fue: ¿Qué probabilidad hay de que usted vote en las próximas elecciones presidenciales? Definitivamente votará: 58 %. Probablemente votará: 23 %. Posiblemente votará: 11 %. Votará en blanco: 11 %.

Continuó con la percepción del país en general. ¿Cree usted que las cosas en el país van por buen o por mal camino? Buen camino: 48 %. Mal camino: 46 %. No sabe/no responde: 6 %. Incluyó la percepción personal para el próximo año: ¿Cree usted que su nivel de vida? Mejorará: 63 %. Permanecerá igual: 21 %. Empeorará: 9 %. No sabe/no responde: 7 %.

Este título refleja la polarización que hemos afrontado en los últimos años y, al mismo tiempo, la esperanza de que, en el inmediato futuro, mejore el nivel de vida. Por supuesto, ese anhelo depende de las elecciones presidenciales y de los cuerpos colegiados. El 30 % de los encuestados no cree que esos cambios ocurrirán.

Pregunta sobre el conocimiento de cuatro precandidatos, en cuatro variables: mucho, algo, poco, nada. Esta connotación se relaciona con la favorabilidad que sucede posteriormente. La encuestadora no explica los criterios para haber seleccionado a estos precandidatos.

Vicky Dávila: Mucho: 12 %. Algo:19 %. Poco: 29 %. Nada: 40 %. Paloma Valencia: Mucho: 9 %. Algo: 10 %. Poco: 23 %. Nada:58 %. Roy Barreras: mucho: 6 %. Algo: 10 %. Poco: 25 %. Nada: 58 %. Juan Carlos Pinzón: Mucho: 5 %. Algo: 9 %. Poco: 23 %. Nada: 63 %.

Se destaca que la que dispone de mayor conocimiento es Vicky Dávila, con 31 % de conocimiento por los encuestados y con el menor registro en la categoría de nada, 40 %, comparada con Paloma, Barreras y Pinzón, que están con desconocimiento por encima del 58 % .

Respecto de la pregunta anunciada previamente sobre la favorabilidad, definió una escala de 1 a 4, donde 1 es muy desfavorable y 4 muy favorable. Vicky Dávila: Favorable: 26 %. Desfavorable: 74 %. Paloma Valencia: favorable: 22 %. Desfavorable: 78 %. Juan Carlos Pinzón: favorable: 22 %. Desfavorable: 78 %. Roy Barreras: Favorable. 19 %. Desfavorable: 81 %.

Aunque los guarismos de favorabilidad son bajos y los de desfavorabilidad muy altos, para los analistas, Vicky Dávila es la triunfadora en esta evaluación y Roy Barreras el peor calificado.

Con el título “Intención de voto”, enumeró los nombres de la Gran Consulta: ¿cómo quisiera usted votar si las elecciones se celebrasen hoy? Vicky Dávila: 10 %. Juan Manuel Galán: 8 %. Paloma Valencia: 8 %. Juan Carlos Pinzón: 6%; Enrique Peñalosa: 6 %. Juan Daniel Oviedo: 5 %. Aníbal Gaviria: 3 %. David Luna: 2 %. Mauricio Cárdenas: 1 %.

Nuevamente, Vicky Dávila puntea, pero seguida muy de cerca por Juan Manuel Galán y Paloma Valencia, a dos puntos de diferencia. No sabe/no responde es el 52 %, que tiene un inmenso significado el 8 de marzo, cuando se conozca el resultado de las consultas.

Las respuestas por los nombres de la consulta del Frente por la Vida (antes Frente Amplio) no ofrecen predictibilidad, porque no está incluido el nombre de Iván Cepeda. Sin embargo, se registra que no sabe/no responde: 9 %. Y que no votaría por ninguno: 44 %. Estos últimos guarismos deben preocupar a la izquierda por lo que pueda acontecer en esa consulta el 8 de marzo, sin Iván Cepeda.

Para finalizar, Yanhaas describe los factores demográficos de los 2.160 encuestados. Género: Hombres: 46 %. Mujeres: 54 %. Nivel Socioeconómico (NSE). Estrato: 1: 32 %. 2: 33 %. 3: 24 %. 4: 7 %. 5: 3 % 6: 1 %. Parecería que fue una inclusión desproporcionada respecto a este criterio.

De gran interés fue el factor de ubicación partidista o ideológica de los encuestados. Izquierda: 30 %. Centro izquierda: 3 %. Centro: 9 %. Centro derecha: 28 %. Ninguna: 13 %. No sabe/no responde: 12 %

Desafortunadamente, Yanhaas no incluyó precandidatos que se ubicarían en algunas de las tendencias de ubicación partidista o ideológica, como Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella y Claudia López.

La candidata Vicky Dávila finalmente resultó favorecida en esta evaluación. Seguramente, después de las consultas del 8 de marzo, nuevas consultas retratarán con mayor predictibilidad lo que sucederá en la primera vuelta de la elección presidencial.