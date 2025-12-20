Resume e infórmame rápido

“Conocimiento e imagen de precandidatos y medición de algunos escenarios de intención de voto” es el título de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, publicada el pasado 17 de noviembre. El Equipo CNC (Centro Nacional de Consultoría) es ampliamente conocido en el país, por este tipo de investigaciones de campo, que pretenden auscultar la opinión de los ciudadanos sobre temas de interés nacional, como es el de los precandidatos a la próxima elección presidencial. Así como la encuesta de Invamer fue contratada por Noticias Caracol y Blu Radio, esta del CNC lo fue por Telenómina & Servicios S.A.S., registrada en la Cámara de Comercio de Medellín, como actividades de empresas de servicios temporales.

Tamaño de muestra: 2.140 encuestas, en un diseño estratificado multietápico, en el que los estratos corresponden al cruce entre las regiones geográficas y los tipos de municipios definidos por la Ley 2494 de 2025. Regiones geográficas: Caribe, Centro-Oriente, Centro-Sur, Amazonía, Eje Cafetero, Llano y Pacífico. Margen de error de diseño máximo del 3,0 %, con un nivel de confianza del 95 %.

A la pregunta, ¿si las elecciones fueran el próximo domingo, por quién votaría? Iván Cepeda: 20,9 %. Abelardo de la Espriella: 14,4 %. Sergio Fajardo: 7,8 %. Claudia López: 5,0 %. Miguel Uribe Londoño: 4,1 %. Juan Manuel Galán: 3,3 %. Vicky Dávila: 3,2 %, quienes ocupan los primeros siete renglones de la intención de voto.

Aunque las encuestas hasta ahora publicadas no son comparables, muestran un patrón con respecto a los tres primeros precandidatos: la distancia entre Cepeda y Abelardo fue de 13,7 puntos en la de Invamer, y de 6,5 en la de CNC. Sergio Fajardo: 8,5% (Invamer) y 7,8% (CNC).

Continuó: “independientemente del candidato por el que usted vote, ¿cuál cree que va a ganar?”: Iván Cepeda: 22,7 %; Abelardo de la Espriella: 16,1 %; Sergio Fajardo: 8,9 %; Miguel Uribe L: 5,0 %; Juan Manuel Galán: 3,4 %; Claudia López: 3,1 %; Vicky Dávila: 2,5 %. Se aprecia que los encuestados distinguen entre sus preferencias por los candidatos y la percepción del escrutinio final, en el que, de los siete listados, todos mejoran, a excepción de Claudia López y de Vicky Dávila. Conocida la escogencia de la senadora Paloma Valencia por el Centro Democrático, Miguel Uribe L. figuraba, antes de ser expulsado, por encima de las senadoras remanentes en la consulta de ese Partido.

CNC indagó si en una eventual segunda vuelta se enfrentaran candidatos respaldados por Gustavo Petro y Álvaro Uribe V., ¿por quién votarían los encuestados?: 15,7 %: por ninguno. Por el que respalde el expresidente: 45,1 %. Por el que respalde Petro: 35,5 %. Ns/Nr: 3,8 %

Con respecto a la imagen positiva o negativa de los personajes incluidos en la encuesta, CNC registró: presidente Petro: positiva:41,4 %. Negativa: 53,0 %. Expresidente Uribe: positiva: 46,3 %. Negativa: 47,1 %. Sergio Fajardo: positiva: 50,1 %. Negativa: 38,3 %. Iván Cepeda: positiva: 51,5 %. Negativa: 41,4 %. Abelardo de la Espriella: positiva: 42,3 %. Negativa: 48,1 %. Miguel Uribe L.: positiva: 41,9 %. Negativa: 44,8 %. Paloma Valencia: positiva: 27,8 %. Negativa: 62,9 %.

La respuesta a esta pregunta: ¿Cuál de estos candidatos de la derecha cree que tiene más posibilidad de ser presidente?, presenta resultados sorprendentes: Abelardo de la Espriella: 27,4 %. Miguel Uribe L.: 13.5 %. Vicky Dávila: 6,9 %. Juan Carlos Pinzón: 5,5 %. Paloma Valencia: 1,1 %. Ninguno: 19,7 %. NS/NR: 9,4 %.

El registro de Miguel Uribe L. es la fotografía antes de ser expulsado del Centro Democrático, y el de la senadora Paloma Valencia antes de ser seleccionada como la candidata de ese partido. Sin embargo, la alternativa de la derecha señala enorme confusión, por la sobreabundancia de candidatos y un margen indefinido de casi 30 %.

Más desconcertantes fueron los registros a la pregunta: ¿Quién cree usted que representa mejor el legado de Uribe y su continuidad? Abelardo de la Espriella: 19,1 %. Miguel Uribe L., 16,6 %. Vicky Dávila: 7,6 %. Paloma Valencia: 4,6 %. Ninguno: 19,3 %. NS/NR: 12,9 %. Aplica la anotación a la pregunta anterior, con un margen indefinido de 32 %. La pregunta igualmente incluyó la autoridad para acabar con la delincuencia: Abelardo de la Espriella: 21,9 %. Miguel Uribe L., 14 %. Vicky Dávila: 6,1 %. Paloma Valencia: 2,4 %. Margen indefinido: 39,9 %.

Para la opinión pública y para los precandidatos a la presidencia, el diagnóstico sobre los principales problemas que afectan al país quedó identificado por los encuestados: la inseguridad, la corrupción, el desempleo, la salud, la economía, el narcotráfico, la pobreza, la polarización, la oposición, el costo de vida, la inflación, los servicios públicos, el campo y el agro, el transporte y las carreteras. Es un catálogo al que los precandidatos a la presidencia y a las corporaciones de elección popular deben responder con sus conductas personales y con sus propuestas a la ciudadanía.

La encuesta finaliza con una interesante innovación: “Le pregunto nuevamente, de la lista de candidatos a la presidencia, ¿usted por quién votaría?”. Iván Cepeda: 20,5 %. Abelardo de la Espriella: 18,7 %. Sergio Fajardo: 5,9 %. Vicky Dávila: 5,7 %. Claudia López: 3,5 %. Juan Manuel Galán: 1,8 %. El ejercicio de contestar previamente todas las preguntas de la encuesta modificó algunas percepciones anteriores de los 2.140 participantes.

Se están fraguando diversas coaliciones que indudablemente reducirán la lista de participantes en la contienda presidencial. Las propuestas de los candidatos decidirán a los votantes frente a las urnas.