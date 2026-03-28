La encuesta del CNC después de las consultas del 8 de marzo

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Este último sondeo a la opinión pública sobre los eventuales resultados de las elecciones presidenciales, es la décima en la serie de las que se ha ocupado esta columna, a partir de la primera evaluación de esta misma encuestadora, publicada el 17 de noviembre de 2025, para Telenómina & Servicios S.A.S., de Medellín. A su vez, es la tercera que contrata la revista Cambio con el Centro Nacional de Consultoría (CNC). El tamaño de la muestra: 2.157 encuestas en 56 municipios: Bogotá, Caribe, Centro-Oriente, Centro-Sur, Amazonia, Eje Cafetero, Llano, Pacífico. Nivel de confianza del 95 %, con un margen de error máximo de +- 3,0 puntos porcentuales. En la anterior, también para Cambio, publicada el 6 de marzo, realizaron 2.187 encuestas presenciales y 1.497 telefónicas.

A la pregunta, ¿Por cuál de las siguientes fórmulas presidenciales votaría usted?: Iván Cepeda, Aída Quilcué: 34,5 %; Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo: 22,2 %; Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo: 15,4 %; Claudia López, Leonardo Huerta: 3,7 %; Sergio Fajardo; Edna Bonilla: 3,6 %; Santiago Botero, Carlos Fernando Cuevas: 1,3 %; Miguel Uribe Londoño, Luisa Fernanda Villegas: 1 %; Roy Barreras, Marta Lucía Zamora: 0,5 %; Sondra Macollins, Leonardo Karam H.: 0,4 %; Clara López Obregón, María Consuelo de Río: 0,3 %; Gustavo Matamoros, Robinson Alonso Giraldo: 0,2 %; Luis Gilberto Murillo, Luz María Zapata: 0,2 %; Mauricio Lizcano, Pedro de la Torre: 0,2 %; Carlos Caicedo, Omar Nelson Alarcón: 0,1 %; voto en blanco: 6,5 %; ninguno: 1,9 %; no sabe/no responde: 8 %.

Los analistas de Cambio se anticiparon a presentar la obvia comparación de las tres encuestas del CNC, con el encabezado del histórico de intención de voto, en el escenario general: enero, 2026: Iván Cepeda: 28,2 %; 1º. de marzo: 35,4 %; 22 de marzo: 34,5 %. Paloma Valencia: enero 2026: 2,3 %; 1º. de marzo: 4,1 %; 22 de marzo: 22,2 %. Abelardo de la Espriella: enero 2026: 15,5 %; 1º. de marzo: 16,7 %; 22 de marzo: 15,4 %. Claudia López: enero 2026: 3,7 %; 1º. de marzo: 5,2 %; 22 de marzo: 3,7 %. Sergio Fajardo: enero 2026: 9,8 %; 1º. de marzo: 4,8 %; 22 de marzo: 3,6 %.

Los valores comparativos al interior de cada uno de los cinco candidatos suscita reflexiones diversas: Cepeda, que antes del 8 de marzo ostentaba 35,4 %, bajó 0,9 %. ¿Llegó a su techo? Definitivamente, Paloma Valencia y su vicepresidente Juan Daniel Oviedo son la revelación política del momento: ascendieron 18,1 % después de las consultas. Entre tanto, Abelardo de la Espriella que ostentaba el símbolo de la derecha en oposición a Petro y a su candidato Cepeda, descendió 1,3 % y fue desplazado al tercer lugar por Paloma.

Varios observadores del escenario político colombiano, como el exministro Rudolph Hommes y el constitucionalista Mauricio Gaona, han expresado que es imperativo que los candidatos opuestos a Petro y a Cepeda, ubicados en la derecha y centro derecha, deben aunar sus votos para evitar la continuidad de la izquierda en Colombia. Gaona la califica como la “dictadura constitucional”, después de evaluar 39 países, que iniciaron con el cambio de la Constitución, para terminar en dictaduras. Citó como ejemplo a Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua y Ferdinand Marcos en Filipinas. (El Colombiano, 21-03-2026).

Por otra parte, Claudia López, descendió 1,5 % en la intención de voto, pero el que ha perdido substancialmente fue Sergio Fajardo, quien figuraba con 9,8 % (enero, 2026): descendió 6,2 %.

Continuó indagando, para la segunda vuelta, “y si los candidatos fueran… ¿usted por cuál de los dos votaría? Iván Cepeda vs. Paloma Valencia: Cepeda: 43,3 %, Paloma: 42,9 %. Ninguno: 9,4 %. No sabe/ no responde: 4,4 %. Iván Cepeda vs. Abelardo de la Espriella: Cepeda: 48,1 %, Abelardo: 35,5 %. Ninguno: 11,1 %. No sabe/ no responde: 5,3 %. Vale anotar que Cepeda incrementa 4,8 % con Abelardo.

Cambio concluye que hay empate técnico de Cepeda con Paloma, con un margen de 0,4 %.

De las 10 encuestas analizadas, esta es la primera que anticipa que Cepeda puede ser superado por el (o la) candidata de la oposición, y al mismo tiempo refuerza la premisa de la convocatoria que Paloma está patrocinando para reunir a todos los actores políticos alrededor de su nombre, sin sacrificar los principios de la ética política. Argumenta que “está en juego el futuro del país”.

CNC investigó la imagen del presidente Petro: positiva: 50,9 %. Negativa: 43,9 %. No sabe/ no responde: 5,2 %. La aprobación a su gestión: 50,4 %. La desaprobación: 44,2 %. No sabe/no responde: 5,4 %.

“¿Cuál es el principal problema que tiene Colombia en estos momentos?” fue valorada así: la corrupción: 39,4 %. El sistema de salud: 32,0 %. El avance de las organizaciones criminales: 13,8 %. La inequidad, muchos pobres: 3,8 %. Las dificultades para conseguir trabajo: 3,8 %. La debilidad de la fuerza pública para enfrentar el crimen: 3,7 %. La educación: 1,7 %. El deterioro del medio ambiente: 0,9 %.

Continuó CNC con un interrogante que cambió el orden de los problemas previamente descrito: “¿En qué quisiera que se enfocara el próximo presidente?”: El sistema de salud: 45,0 %. La corrupción: 22,1 %. El avance de las organizaciones criminales: 9,8 %. La educación: 6,1 %. Las dificultades de conseguir trabajo: 4,8 %. La inequidad, muchos pobres: 4,6 %. La debilidad de la fuerza pública para enfrentar el crimen: 4,4 %. El deterioro del medio ambiente: 1,9 %.

Cambio apunta que los encuestados valoran la corrupción como el principal problema actual de Colombia, y alude a que Petro, en campaña para 2022, había prometido una transformación ética, para superar el daño acumulado por años “que ha carcomido la confianza institucional”. No obstante, “terminó protagonizando varios escándalos”, como el de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El entramado implica a altos funcionarios cercanos a la presidencia de Petro: la Corte Suprema citó a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial y al fugitivo Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia. Salpicaron a los presidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, detenidos por presuntamente recibir sobornos por 3.000 millones y 1.000 millones de pesos, respectivamente, provenientes de sobrecostos en contratos de la UNGRD. Dos de los ministros de Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, fueron enviados a prisión preventiva.

La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de los congresistas Wadith Manzur (conservador), y Karen Manrique (curul de la paz), reelegidos el 8 de marzo. Petro menospreció la gravedad del delito, al reducirlo a que solo se “trataba de cuatro cupos”. Este delito, de los más graves ocurridos en los últimos gobiernos, no ha afectado la imagen y la aprobación del presidente, que pareciera blindado ante la opinión de los encuestados.

La salud, igualmente implicada por los sobornos a los congresistas, llevó a la Corte a citar al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y a la ministra de Trabajo de la época, Gloria Inés Ramírez.

A los anteriores escándalos se suma el protagonizado por el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, imputado por la Fiscalía General de la Nación, por el presunto delito de tráfico de influencias y el uso indebido de su cargo para beneficiar intereses particulares y presuntas irregularidades en contratos de regasificación. El presidente no se ha pronunciado sobre el futuro del señor Roa. Se le adelantó La Unión Sindical Obrera (USO), que solicitó a la Junta Directiva de Ecopetrol S.A., tomar la decisión de separar a Ricardo Roa de la presidencia de la compañía, para resguardar los intereses de la principal empresa del sector energético en Colombia y garantizar su adecuado funcionamiento.