La trasendencia del Nobel a María Corina Machado, más allá de la dictadura

El Centro Carter, en el informe del 30 de julio de 2024, confirmó que la elección presidencial en Venezuela no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. La agencia Infobae reportó la plataforma resultadosconvzla.com (31-07-2024), con el 81.21 % de las actas escrutadas por 90.000 testigos electorales de la oposición coordinados por María Corina Machado: el candidato Edmundo González Urrutia obtuvo el 67 % de los votos, frente al 30 % de Maduro. El organismo oficial, sin actas, falló a favor de Maduro por 51 % de los votos. El Gobierno colombiano reclamó que mientras no se publicaran las actas, no se reconocería a Maduro. En conclusión, desde julio de 2024, para la opinión mundial, Maduro es un dictador que, por fraude, usurpó el poder desconociendo la voluntad de los electores venezolanos.

Ratificando esa conclusión, Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité del premio Nobel, desde la Academia noruega, declaró el 10 de octubre que María Corina Machado recibió el premio “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”. Agregó: “como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela, es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en Latinoamérica en los últimos tiempos”. Subrayó “que aunque el régimen se negó a aceptar los resultados electorales, los líderes de la oposición publicaron recuentos de votos de los distritos que demostraban su victoria por un margen claro”.

Es evidente que los miembros del Comité del Nobel recopilaron toda la información disponible para otorgar con solvencia ética el premio a María Corina Machado.

¿En qué momento se cambió la categoría de dictador, para que el presidente de Colombia cambiara su raciocinio inicial y promoviera acciones, como la de la fusión de fuerzas armadas en la zonas de frontera, comprometiendo la seguridad nacional? Venezuela se ha convertido en el refugio de los distintos grupos armados, cuando se ven perseguidos por las fuerzas militares y de policía en los corredores de los narcotraficantes. Para el Comité noruego del Nobel, el de Venezuela no es un gobierno para negociar: es un régimen dictatorial.

La Cancillería colombiana actual por supuesto avala semejante despropósito, (por ideología de izquierda extrema), como también el ministro de Defensa está forzado a someterse a esa coyuntura, aunque advirtió que no se ha producido ninguna movilización de tropas para satisfacer el mandato presidencial. Le corresponde al Congreso de la República examinar si tal acuerdo satisface los requisitos constitucionales de convenios internacionales y si amerita el aval de las Altas Cortes.

Desde marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado formal en donde “sitúa como líderes del Cartel de los Soles a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, y a la vicepresidenta Rodríguez, ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de dólares por la entrega del dictador” (BBC News Mundo, 10-09-2025). Las agencias de seguridad de Estados Unidos han incautado aeronaves pertenecientes a dicho cartel en diversas regiones. La nobel María Corina Machado, desde el interior de su país donde quiera que esté, en declaraciones para varios medios internacionales después del premio, ha agradecido al presidente Trump su ayuda para erradicar de Venezuela el flagelo del narcotráfico administrado por el Cartel de los Soles. Por consiguiente, el raciocinio del presidente Petro desconociendo la existencia de dicho cartel es igualmente incoherente.

Mientras el mundo celebra con alegría y admiración el premio otorgado a María Corina Machado, los pronunciamientos del presidente Petro y de la señora Sheinbaum de México son desconcertantes e insolidarios con la heroína venezolana. “Hace falta mucha grandeza y humanidad para no reconocer el mérito que tiene la causa de María Corina Machado en contra de la dictadura de Nicolás Maduro y Chávez” (Bruce Mac Master, Caracol, 11-10-2025).

Los dos mandatarios de la izquierda latinoamericana comparten también una interpretación contradictoria sobre la dictadura de Maduro. Han invocado “la libre determinación de los pueblos”, defendida por la ONU, desde 1945. El derecho de autodeterminación les permite a los pueblos decidir su forma de gobierno y organizarse libremente, sin injerencia de países foráneos, para obtener un mayor desarrollo social, cultural y económico. ¿Pretenden inferir que el pueblo venezolano decidió libremente elegir la dictadura de Maduro, como su forma de gobierno?.