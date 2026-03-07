Las encuestas del Centro Nacional de Consultoría y de Guarumo & EconAnalítica

Resume e infórmame rápido

Estas son las encuestadoras que en el lapso de tres meses repiten el sondeo de la opinión pública sobre las consultas interpartidistas y la predicción sobre la segunda vuelta presidencial. Sucedió a Invamer, que contratada por Caracol y Blu Radio, elaboró su segunda encuesta publicada en 25 de febrero. La consulta anterior fue del 19 de noviembre de 2025.

Esta, del CNC (Centro Nacional de Consultoría), es la sexta en la secuencia encuestadora. Su anterior sondeo fue del 17 de noviembre, que resulta en una loable competencia de las dos empresas por ganar audiencia entre los votantes con los resultados registrados en las investigaciones referidas.

Define que el propósito del estudio fue medir el nivel de conocimiento, la imagen y la intención de voto de los ciudadanos frente a las consultas interpartidistas y la Presidencia de la República. Se realizaron 2.187 encuestas presenciales y 1.497 telefónicas, entre el 23 y el 28 de febrero. Se recoge la percepción ciudadana después de hechos relevantes como la salida de Iván Cepeda de la consulta del Frente por la Vida, la inscripción de Claudia López y Leonardo Huerta en la Consulta de las Soluciones, la decisión de Fajardo de ir directamente a primera vuelta.

A la pregunta, si las elecciones a la Presidencia fueran mañana y los candidatos son, ¿por cuál de ellos votaría?: Iván Cepeda: 35,4 %; Abelardo de la Espriella: 16,7 %; Claudia López: 5,2 %; Sergio Fajardo: 4,8 %; Paloma Valencia: 4,1 %; Juan Manuel Galán: 2,5 %; Vicky Dávila: 2,0 %; Juan Daniel Oviedo: 1,8 %; Santiago Botero: 1,7 %; Daniel Quintero: 1,5 %; Enrique Peñalosa: 1,2 %; Carlos Caicedo: 1,2 %; Miguel Uribe Londoño: 1,0 %; Juan Carlos Pinzón: 1,0 %; Roy Barreras: 0,9 %; Aníbal Gaviria: 0,7 %; Sondra Macollins: 0,7 %; David Luna: 0,5 %; Mauricio Cárdenas: 0,4 %; Luis Gilberto Murillo: 0,2 %; Maurice Armitage: 0,1 %; Mauricio Lizcano: 0,1 %; Juan Fernando Cristo: 0,0 %. Voto en blanco: 1,2 %%; ninguno: 6,3 %; no sabe/no responde: 8,8 %.

Los analistas de Cambio resaltan que en el grupo de centro aparecen Claudia López con 5,2 % y Sergio Fajardo con 4,8 %, aunque este cayó casi cinco puntos frente a la medición de enero, cuando registraba 9,8 %. Paloma Valencia se ubica para el CNC en el quinto lugar con el 4,1 %. No obstante, sumando los porcentajes de ambos candidatos de centro, no alcanzan a Abelardo de la Espriella, a diferencia de lo que ocurría en enero cuando juntos lo igualaban. Este, de todas maneras, bajó 1,3 % (estuvo en 18 %).

El CNC analiza los escenarios para la segunda vuelta, que muestran a Cepeda con ventajas superiores a 20 puntos. Así: Iván Cepeda: 55 %, Abelardo de le Espriella: 29,7 %. Ninguno: 10,4 %. No sabe/no responde. 4,9 %. Cepeda: 51,3 %, Claudia López: 25 %. Ninguno: 19,7 %. No sabe/no responde: 4 %. Cepeda: 57 %, Paloma Valencia: 25,4 %. Ninguno: 13,2 %, no sabe/no responde: 4,4 %.

Continúa con las consultas interpartidistas, en la que la Gran Consulta por Colombia concentra la mayor participación declarada (26,4 %), seguida por la Consulta de las Soluciones, (10,5 %), y la de Frente Por la Vida, (7,8 %). ¿Por quién votaría en la Gran Consulta? Paloma Valencia: 39,8 %; Juan Manuel Galán: 13,0 %; Juan Daniel Oviedo: 13,0 %; Vicky Dávila: 9,8 %; Enrique Peñalosa: 7,1 %; Aníbal Gaviria: 5,8 %; Juan Carlos Pinzón: 5,7 %; Mauricio Cárdenas: 3,2 %; David Luna: 2,7 %. Aclara que la base real de entrevistados que votarían esta consulta fue 1.061.

En la Consulta de las Soluciones, Claudia López obtiene 91,3 % frente al 8,7 % de Leonardo Huerta.

Siguió con ¿por quién votaría en la Consulta por la Vida?: Daniel Quintero: 61,1 %; Roy Barreras: 22,6 %; Martha Bernal: 8 %; Héctor Pineda: 5 %; Edison Lucio Torres: 3,3 %. Entrevistados que votarían esta consulta: 280. Cambio especula que si aparece el cuestionado exalcalde de Medellín derrotando a Barreras, es el efecto del rechazo a este último del Pacto Histórico, en defensa de Cepeda.

Finaliza registrando la imagen del presidente Petro: positiva: 54,5 %; negativa: 38,4 %. La favorabilidad subió 5,7 % y la negativa bajó 3,7 %, en relación con el mes de enero. Es el resultado del alza histórica del salario mínimo y una narrativa que ha creado una barrera contra los escándalos del Gobierno y la crisis del sector salud.

La séptima encuesta es la de Guarumo & Centro Analítica, cuyo anterior estudio fue publicado en El Tiempo el 24 de enero. La muestra fue de 3.867 adultos (3.155 en zonas urbanas y 712 en zonas rurales) con intención de votar en el año 2026, distribuidos en 77 municipios de Colombia. El nivel de confianza global es de 95 %. El margen de error de muestreo global es de 2,0 %. Fue presencial en hogares sin contraprestación para los encuestados. Apareció también el 28 de febrero.

Como en la anterior encuesta, inició identificando el espectro político de los encuestados: , ¿usted se considera más cercano a la izquierda, al centro o a la derecha?: Derecha: 31,8 %; izquierda: 31,2 %; centro: 9,6 %; ninguno: 29,9 %.; no sabe/no responde: 3,5 %. Hay diferencias con la previa de enero. A la derecha: un punto más; a la izquierda: sube cuatro más; al centro: desciende 4,6 puntos. A ninguno, permanece estable.

Por las consultas votarían: La Gran Consulta: 26,0 %; De las Soluciones: 8,6 %; Frente por la Vida: 7,4 %; ninguna: 58,0 %. La Gran Consulta: Paloma Valencia: 40,1 %; Juan Manuel Galán: 11,9 %; Vicky Dávila: 11,9 %; Juan Daniel Oviedo: 11,1 %; Juan Carlos Pinzón: 6,8 %; Enrique Peñalosa: 6,4 %; Aníbal Gaviria: 4,4 %; David Luna: 4,1 %, Mauricio Cárdenas: 2,8 %;. De las Soluciones: Claudia López: 89,6 %; Leonardo Huerta: 10,4 %. Frente por la Vida: Daniel Quintero: 47,6 %; Roy Barreras: 32,5 %; Martha Viviana Bernal: 8,1 %; Edison Lucio Torres: 7,3 %; Héctor Elías Pineda: 4,5 %.

Las tendencias de otras encuestas coinciden en el primer lugar para Paloma Valencia, en el bajo número de votantes para el Pacto por la Vida, con Daniel Quintero derrotando al promotor de esa consulta Roy Barreras. Sobresale la alta votación de Claudia López, escenario que rechazó Sergio Fajardo y que posiblemente ocasionó su descenso en la intención de voto.

A la lista de precandidatos a la Presidencia, los encuestados seleccionaron así los primeros puestos: Iván Cepeda: 31,7 %; Abelardo de la Espriella: 22,9 %; Paloma Valencia: 10,0 %; Claudia López: 5,0 %; Vicky Dávila: 2,7 %,; Juan Manuel Galán: 2,5 %. En el escenario 1-B la intención de voto fue Iván Cepeda: 33,4 %; Abelardo de la Espriella: 22,7 %; Paloma Valencia: 11,2 %; Claudia López: 6,3 %; Sergio Fajardo: 6,2 %; Roy Barreras: 2,1 %; Santiago Botero: 1,9 %; Carlos Caicedo: 1,0 %. En blanco: 15,2 %.

En el escenario 2-A, segunda vuelta, Iván Cepeda: 39,1 %; Abelardo de La Espriella: 35,2 %. Ninguno: 25,7 %. Significa que ambos incrementan su opción de voto, con una cuarta parte de los encuestados que tienen otras preferencias. En el escenario 2-B, Iván Cepeda: 40,6 %; Sergio Fajardo: 25,7 %. Ninguno: 33,7 %. Para el 2-C: Iván Cepeda: 40,8 %; Paloma Valencia: 24,4 %.

La encuesta continúa con otros escenarios, comparando los candidatos con Abelardo de la Espriella. No obstante, la información registrada es suficiente para concluir que Iván Cepeda aventaja a sus contrincantes, mostrando un ligero descenso con Abelardo y este subiendo hasta 35,2 %.

En conclusión, aunque las encuestas no son predictivas del resultado final, después de las consultas de 8 de marzo, los precandidatos opuestos a la continuidad de la izquierda tendrán que deponer sus aspiraciones personales, para identificar y apoyar a quien demuestre posibilidad electoral para enfrentar a Iván Cepeda. Esa es una tendencia mundial (giro en péndulo), que en América Latina la reflejan recientemente Chile, Bolivia, Argentina y otros países centroamericanos.