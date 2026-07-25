Los contrastes del 20 de julio: de Ciudad Bolívar en Bogotá al túnel del Toyo en Antioquia

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Mientras el presidente Petro presenciaba el desfile militar en Ciudad Bolívar de Bogotá, en conmemoración del aniversario 216 del grito de independencia, el presidente electo, Abelardo de La Espriella, atendía la preinauguración del Túnel del Toyo Guillermo Gaviria Echeverry, presidida por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

En el desfile de Bogotá participaron cerca de 20 grupos de las fuerzas armadas: el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional de Colombia. Las bandas de guerra de las escuelas de formación, de oficiales y suboficiales de las respectivas armas y de la Policía Nacional, enaltecieron la solemnidad del evento. La vistosidad de desfiles similares en el pasado, por el vuelo sobre la ciudad de diversas aeronaves que integraban la flota disponible de la FAC, en este de 2026 fue muy limitada. Se reflejó la desfinanciación a las fuerzas armadas, operada por el exministro Iván Velásquez, desde el inicio del gobierno Petro, a quien Iván Cepeda había anunciado (en caso de que ganara la segunda vuelta), como jefe del Sistema Anticorrupción.

Finalizado el desfile, los altos mandos militares y de la policía se retiraron de la tarima, y a ella ascendió el cuestionado exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien continúa enfrentando investigaciones penales y disciplinarias por el caso de Aguas Vivas, por detrimento patrimonial a la ciudad. El presidente Petro sigue desafiando a la sociedad al rodearse de personas sindicadas por diversos delitos.

Por otra parte, los mandos militares albergan la aflicción porque más de 80 generales, sus compañeros de armas, fueron retirados del servicio activo por el presidente Petro y su ministro Velásquez.

El presidente continuó presentando el balance de su gobierno, con temas como la disminución de la pobreza, la inseguridad, el aumento del empleo, la educación, la salud, sin presentar la fuente de sus estadísticas, que han sido desvirtuadas por organismos internacionales y nacionales, en las diversas áreas de su administración. Agregó: “vine a despedirme por ahora”, presagio de las que serán sus estratagemas, como director del Pacto Histórico, para intentar perturbar al gobierno del presidente De la Espriella.

Ante el presidente Abelardo, el alcalde Gutiérrez y el gobernador Rendón recordaron que, aunque el Tramo 1 de la obra civil del túnel está totalmente terminado y los trabajos del Tramo 2 siguen avanzando, el corredor vial todavía no puede entrar en operación. Aclararon que la inversión corrió a cargo de los recursos de la ciudad y del departamento. Esto se debe a retrasos por parte del Gobierno Nacional (a través de Invías), en el montaje de los equipos electromecánicos, por lo que los entes de control han emitido llamados para acelerar este proceso. Abundaron en sus cuestionamientos al gobierno Petro, por su manifiesta antipatía contra Antioquia y su favorecimiento a los grupos armados, amparados por la paz total.

Igualmente le ofrecieron al presidente Abelardo su aporte para afrontar la crisis de energía por el fenómeno del Niño, con la represa de Hidroituango. Abelardo notificó a sus interlocutores, que desde su presidencia apoyará este proyecto con la orden a la ministra del Transporte, Elsa Noguera, de proceder con las contrataciones respectivas, para finalizar la obra del Túnel del Toyo. El 21 de julio designó a la ciudad de Medellín como sede para el programa “El Escudo de la Américas” de Estados Unidos y centro de entrenamiento en la lucha contra las drogas ilícitas.

A las tres de la tarde del 20 de julio, en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, se adelantaron los actos protocolarios para las elecciones de los dignatarios de ambas corporaciones, período 2026-2030.

Previamente, se nombró la comisión para acompañar al presidente Petro desde el Palacio de Nariño y hasta la plenaria en el Capitolio Nacional. El presidente básicamente repitió el mismo balance de la mañana en Ciudad Bolívar, sobre los indicadores de su gestión social. El desempleo, la disminución de la pobreza, la reducción de la mortalidad infantil, las exportaciones, en las que nombró carros eléctricos. Analdex registró que el país solo exportó dos unidades de buses eléctricos en el gobierno Petro. Los demás indicadores que presentó discrepan de los registrados por organismos ya mencionados previamente. El presidente declaró instalado el nuevo Congreso y se retiró sin escuchar la respuesta de la oposición.

El representante Julio César Triana, de Cambio Radical, calificó su “mandato de populismo y de dejar un país polarizado y un legado de retórica vacía”. Criticó igualmente la política de paz total. Andrés Forero, del Centro Democrático, hizo un sentido homenaje al asesinado senador Miguel Uribe Turbay y criticó la paz total. Rebatió los índices de mortalidad infantil presentados por el presidente Petro y afirmó que el sistema de salud empeoró, afectado por la incapacidad de los funcionarios de las EPS intervenidas.

La presidencia solicitó a los legisladores regresar a los salones de las dos corporaciones para continuar con la designación de las respectivas presidencias y demás funcionarios.

La del presidente del Senado había generado enorme expectativa por las diversas posturas de los actores políticos, como la del Centro Democrático que, habiendo sacrificado a la candidata Paloma Valencia, en beneficio de Abelardo de la Espriella, se declaró “bancada de gobierno”, y por ser la segunda fuerza de las bancadas de los partidos con 17 senadores, le correspondía elegir a su candidato como presidente de esa corporación. Entre tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, había configurado alianzas con los diversos partidos para apoyar el nombre del guajiro Alfredo Deluque, del partido de la U.

Este, en medio de la controversia, opinó que la postura del Centro Democrático “era una calentura” que quedaría absorbida por las mayorías configuradas. Uribe advirtió que trabajarían como abejas en defensa de los derechos del Centro Democrático, e imprimieron carteles con ese mensaje. Se dispuso un cubículo en el que cada senador marcaba el candidato de su preferencia, que después depositaba en una urna transparente, vigilada por los escrutadores designados. Cepeda denunció que, en su experiencia en el Senado, nunca había presenciado que delegados de la Procuraduría asistieran como testigos de la votación. Al final, se contabilizaron 102 votos, 1 en blanco, 56 por el candidato Honorio Henríquez, del Centro Democrático, y 45 por Alfredo Deluque, de la U.

Los medios interpretaron que se había derrotado al candidato que supuestamente contaba con los apoyos gestionados por el ministro Lara. No obstante, el 21 de julio, el presidente electo se comunicó con el senador Honorio Henríquez y celebró su triunfo, que significó la separación de poderes y la autonomía del Legislativo. Mencionó que había recomendado que cada candidato a la presidencia del Senado trabajara directamente en la consecución de los votos de sus colegas. Reconoció al Centro Democrático como partido de gobierno y auguró la cooperación y el entendimiento que garantizará el bien común de los ciudadanos en la agenda legislativa de los dos poderes y la gobernabilidad requerida en el Estado Social de Derecho, en todas las áreas de la administración pública.