04 de febrero de 2026 - 02:00 p. m.
Camilo Torres, la fundación del ELN y una precisión histórica
El domingo pasado publicamos una entrevista muy oportuna y sugerente dada la aparición de los restos del cura Camilo Torres, con su primer biógrafo, Joe Broderick. Sin embargo, tuvimos un pequeño desliz histórico al hablar de otro cura del ELN de quien también Broderick escribió su biografía, el cura Manuel Pérez.
