Cometimos un error al hablar de la tristeza en la que Infantino ha convertido el fútbol

Esta semana, en la Redacción al Desnudo de El Espectador, les contamos que tuvimos un error de concordancia al hablar de la tristeza en la que Infantino ha convertido el fútbol con sus complacencias políticas y comerciales. Además, escribimos un artículo sobre un nuevo descubrimiento de ruinas del pueblo maya, pero en el titular hablamos de unas nuevas ruinas, y nos preguntaron: ¿es posible calificar como nuevas unas ruinas con más de mil años de existencia?