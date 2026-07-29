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29 de julio de 2026 - 03:00 p. m.

Cometimos un error imperdonable al registrar el asesinato de una tiktoker

Esta semana, en la Redacción al Desnudo de El Espectador, les contamos que un periodista de Revista VEA cometió la irresponsabilidad de ilustrar el asesinato de una famosa tiktoker con una fotografía que no tenía nada que ver con la noticia. La imagen se eliminó tan pronto se detectó el error y se ofrecieron disculpas públicas, pero aun así fue un descuido imperdonable.

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Fidel Cano Correa

Fidel Cano Correa

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