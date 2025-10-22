Cometimos una injusticia en el cubrimiento del caso del padre de Greeicy Rendón

Siempre es difícil el manejo de los casos judiciales que involucran a familiares o allegados de personas famosas. Porque claro que no tienen los famosos por qué responder por lo que hacen sus familiares, salvo que participen de alguna manera en el ilícito. Y esta semana, en el cubrimiento del caso del padre de Greeicy Rendón, cometimos una injusticia al ilustrar una publicación en redes con la fotografía de la artista y no del implicado directo.