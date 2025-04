Debemos una disculpa por el artículo de los influencers del Gobierno

El hecho que no consideremos que haya sustento para rectificaciones formales por el artículo de los influencers del Gobierno, que publicamos hace unas semanas, no quiere decir que no nos haya faltado mayor rigor. Nos quedaron enseñanzas que conversamos, pues metimos varios usuarios en una infografía sin mayor explicación y sin haber hecho un trabajo más cuidadoso, casi que uno por uno, para saber el significado real de esa señal de comportamiento en redes.