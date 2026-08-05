Esta semana, en la Redacción al Desnudo de El Espectador, les contamos que echamos a perder el homenaje que le hicimos al magistrado Hernando Baquero Borda, al cumplirse este 31 de julio 40 años de su asesinato por el Cartel de Medellín. Se nos mezclaron los apellidos y terminamos hablando en la leyenda de la fotografía del magistrado Hernando Borda, en lugar de Baquero Borda.