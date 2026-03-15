Editorial en video: “El gobierno burla las normas y las garantías electorales”
El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial de este domingo 15 de marzo. Reflexiona sobre la contradicción entre el discurso democrático del presidente Gustavo Petro y su presunta participación indebida en política, señalando que sus declaraciones contra candidatos y denuncias de fraude afectarían las garantías electorales y que los organismos de control no actúan con suficiente firmeza.
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