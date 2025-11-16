Conoce más
16 de noviembre de 2025 - 05:00 p. m.
Editorial en video: “La barbarie no es justicia ni remedio contra la impunidad"
El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial de este domingo 16 de noviembre. Reflexiona sobre cómo la ira y el miedo nos arrastran a la barbarie, como ocurrió con el linchamiento de Mauricio Cendales Parra, celebrado en redes como “paloterapia”. Advierte que la economía de la atención glorifica la indignación y confunde venganza con justicia. Recuerda que la violencia solo engendra más violencia y que las instituciones existen para evitar que la sociedad ceda a sus peores impulsos.
