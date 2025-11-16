Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Opinión
Columnistas
16 de noviembre de 2025 - 05:00 p. m.

Editorial en video: “La bar­ba­rie no es jus­ti­cia ni reme­dio con­tra la impu­ni­dad"

El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial de este domingo 16 de noviembre. Reflexiona sobre cómo la ira y el miedo nos arrastran a la barbarie, como ocurrió con el linchamiento de Mauricio Cendales Parra, celebrado en redes como “paloterapia”. Advierte que la economía de la atención glorifica la indignación y confunde venganza con justicia. Recuerda que la violencia solo engendra más violencia y que las instituciones existen para evitar que la sociedad ceda a sus peores impulsos.

Fidel Cano Correa

Fidel Cano Correa

Conoce más

Temas Relacionados

PremiumEE

El Espectador

#PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.