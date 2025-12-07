Editorial en video: “La capital tiene ilusiones que la inseguridad no debe apagar”

El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial de este domingo 7 de diciembre. Reflexiona sobre una Bogotá llena de avances e ilusiones que, sin embargo, sigue atrapada por el miedo. Mientras la ciudad celebra obras, cultura y nuevos proyectos, la inseguridad continúa marcando la vida diaria y eclipsando el progreso. Cano se pregunta sobre cómo se está usando la fuerza disponible, por qué las tragedias no cesan y qué responsabilidades comparten la Alcaldía y el Gobierno Nacional. Recuerda que Bogotá tiene razones para la esperanza, pero ninguna prosperará si la ciudad sigue viviendo con miedo.