07 de diciembre de 2025 - 04:48 p. m.

Editorial en video: “La capital tiene ilusiones que la inseguridad no debe apagar”

El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial de este domingo 7 de diciembre. Reflexiona sobre una Bogotá llena de avances e ilusiones que, sin embargo, sigue atrapada por el miedo. Mientras la ciudad celebra obras, cultura y nuevos proyectos, la inseguridad continúa marcando la vida diaria y eclipsando el progreso. Cano se pregunta sobre cómo se está usando la fuerza disponible, por qué las tragedias no cesan y qué responsabilidades comparten la Alcaldía y el Gobierno Nacional. Recuerda que Bogotá tiene razones para la esperanza, pero ninguna prosperará si la ciudad sigue viviendo con miedo.

Fidel Cano Correa

Fidel Cano Correa

PremiumEE

El Espectador

Fidel Cano

Director El Espectador

Editorial Fidel Cano

Inseguridad en Bogotá

Opinión

 

