18 de enero de 2026 - 04:59 p. m.

Editorial en video: “La equivocada rebeldía contra el presidente”

El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial de este domingo 18 de enero. Hace una reflexión sobre la equivocada rebeldía de los gobernadores y el daño a la legitimidad institucional al buscar burlarse del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional.

Fidel Cano Correa

Fidel Cano Correa

Casa(d9vd1)Hace 17 minutos
Estamos completamente de acuerdo, los politicos electoreros , promocionan y estimulan a sus seguidores contribuyendo a ese ambiente polarizado violento que amenaza a la sociedad enferma de odios con consecuencias que , hasta a ellos mismos los puede afectar, un demente polarizado, puede llegar a agredir y hasta matar hasta a sus copartidarios por su mente enfermiza. Esto no es un juego. Es jugar con candela,dañina a cualquiera.
