18 de enero de 2026 - 04:59 p. m.
Editorial en video: “La equivocada rebeldía contra el presidente”
El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial de este domingo 18 de enero. Hace una reflexión sobre la equivocada rebeldía de los gobernadores y el daño a la legitimidad institucional al buscar burlarse del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional.
