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30 de agosto de 2026 - 05:46 p. m.

Editorial en video: Lectores y lectoras, ¿están bien?

El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial en el que reflexiona sobre las afectaciones que dejó el terremoto del 10 de agosto en los colombianos. Más allá de los daños materiales, pone en consideración la importancia de cuidar la salud mental ante tiempos de tragedia y sobreinformación.

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Fidel Cano Correa

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Colombia

Terremoto en Colombia

 

Maria Mercedes Durán(83432)Hace 1 hora
Estamos bien, Fidel, muchas gracias por preguntar. Vivimos en Medio Dapa, una vereda de Dapa, corregimiento de Yumbo. Se movió el mundo, pero ahora está volviendo a asentarse. Y usted, está bien?
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