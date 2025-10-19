Logo El Espectador
19 de octubre de 2025 - 03:56 p. m.

Editorial en video: “No todo vale para sacar del poder al dictador Maduro”

El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial “No todo vale para sacar del poder al dictador Maduro” de este domingo 19 de octubre y reflexiona sobre la ligereza con que algunas voces en Colombia piden una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

Fidel Cano Correa

