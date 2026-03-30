Editorial en video: “Pedimos perdón y no cruzaremos los brazos”

El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, pide disculpas por los relatos escalofriantes, dolorosos y abrumadores de mujeres que sufrieron acoso y actos de violencia mientras trabajaban en esta casa editorial. Asegura que “Nunca quisimos permitir que personas de nuestra redacción vivieran experiencias tan lamentables. Nada las justifica y por eso queremos comenzar pidiendo perdón”.