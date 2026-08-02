02 de agosto de 2026 - 05:02 p. m.
Editorial en video: ¿Prohibir las redes sociales a menores de edad es la solución?
El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial de este domingo 1 de agosto, en el que reflexiona sobre los varios países europeos que han comenzado a replicar esta medida aplicada en Francia y que entrará en rigor a partir del 1 de septiembre.
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