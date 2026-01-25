Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

25 de enero de 2026 - 05:05 p. m.

Editorial en video: “Se apaga el orden mundial, necesitamos tener reglas”

El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, lee el editorial de este domingo 25 de enero. Reflexiona sobre la muerte del orden mundial dado el último Foro Económico Mundial que se realizó en Davos (Suiza), impulsado por el liderazgo errático de Estados Unidos bajo Donald Trump. Destaca que el mundo entra en una etapa donde predomina la ley del más fuerte, aunque critica que esta constatación llegue tarde desde países privilegiados como Canadá. Finalmente, plantea una incógnita abierta: qué nuevo orden global emergerá tras el derrumbe del anterior.

Fidel Cano Correa

Fidel Cano Correa

