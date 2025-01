El acto de investidura ilegítimo de Maduro en Venezuela nos planteó muchos retos

No fueron muchos los errores esta semana en El Espectador, al menos no muy significativos, pero sí fue una semana con tremenda carga de profundidad que no fue tan fácil de manejar. Por supuesto, las marchas del 9 y el acto de investidura, ilegítimo hay que decirlo, de Maduro en Venezuela nos plantearon muchos retos. Por ejemplo, decidir si transmitíamos en directo en la página las dos, una sola o ninguna. Además, hubo debate sobre cómo llamar el incidente que pasó con María Corina Machado.