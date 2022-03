El “enter” nos jugó una mala pasada y cambiamos el nombre de una columnista

Puros despistes, pero vaya despistes, les tengo que confesar esta semana.

Tenemos muchos colaboradores externos y si algo nos preocupa mucho es respetarlos y que queden contentos con la publicación de sus contribuciones.

Pues esta semana, aunque lo tomaron muy bien, hasta con humor, hubo algunos que bien hubieran podido molestarse con nuestro descuido.

Al diablillo de la redacción, que por muy remota que sea la operación, que lo hay lo hay, atribuyó Arturo Charria que su columna del pasado jueves saliera en la edición impresa con un título que no era el que había mandado y que, aunque dijo que era mejor, en realidad nada tenía que ver con su texto.

“Vivir en Venezuela y estudiar en Cúcuta” era el título real, el que él le puso a la columna, pero en el diario impreso salió “Matemática falaz” que, ya digo, nada tenía que ver. ¿Cómo pudo ocurrir? No es excusa, claro, pero es que en ese espacio originalmente se había montado otra columna de otro colaborador que sin embargo no se ajustó al espacio y se cambió. Pero al hacer los cambios, el titular no quedó grabado y se fue así, con el titular de la primera y el texto de la segunda.

Y otra columnista, Ana Cristina Restrepo, apareció firmando un texto sobre la objeción de conciencia en el aborto que ella no había escrito, sino su tocaya, Ana Cristina González, la médica y pionera del movimiento Causa Justa.

¿Esta cómo sucedió? Sin excusas de nuevo, por ser Ana Cristina Restrepo colaboradora habitual, su nombre ya está en el sistema y aparece automáticamente cuando uno escribe Ana Cristina y si uno da “enter” pues queda asignada la nota a ella.

Claro, no había que oprimir “enter” ni dejar de escribir el nombre de la autora verdadera.

Y se entiende que estos años de pandemia nos han dejado a todos un poco confundidos sobre el paso de estos dos años, pero no hay excusa para que un artículo reflexionando lo que ha pasado en estos dos años desde que se descubrió el primer caso por Covid-19 en Colombia lo hayamos convertido en tres años.

La confusión fue total porque en la presentación hablábamos de los dos años del Covid en Colombia pero luego ubicamos ese primer contagio comprobado en marzo de 2019. Justísimos los muchos #JalonesDeOrejas que recibimos el domingo.

Y termino con uno que hasta simpático resulta y en el que por supuesto debo decir que para entenderlo tuve que ir llevado de la mano de uno de los más jóvenes de esta redacción hasta entenderlo. Gracias Juan Diego.

Fue en una nota sobre las reacciones de varios artistas a la pelea esta verbal de Residente y J Balvin, en la cual incluimos la de Goyo, la estrella de ChoQuibTown.

Pero lo que asumimos acá eran declaraciones suyas, y así incluso pusimos destacados y titulares en un post de Facebook en realidad no eran sus conceptos y su opinión en la pelea, sino frases recogidas de la canción de Residente.

Y, sí, pues en recogerlas hay una opinión, pero no eran las reacciones de Goyo a la disputa como lo dimos a entender.

Y, bueno, la tarea en la que me puso el joven Juan Diego para traerles esta embarrada esta semana, me tocó leerme la letra completa de la canción de Residente, resultó poco edificante, la verdad.