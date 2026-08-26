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26 de agosto de 2026 - 06:19 p. m.

El gobierno quiere graduarnos de opositores y la oposición de gobiernistas

El cambio de gobierno no va a cambiar mucho la avalancha de gobierno y oposición por escoger ciertos contenidos, sacarlos de contexto, y tratar de encasillarnos para buscar minar nuestra credibilidad. Mismo libreto de los últimos cuatro años, con signo contrario, para un gobierno queriendo graduarnos de opositores y una oposición queriendo graduarnos de gobiernistas. A unos y otros, seguiremos aquí haciendo periodismo y dando espacio a opiniones de columnistas y caricaturistas, estemos o no de acuerdo con ellos, y los promocionaremos por igual en todas las plataformas, estemos o no de acuerdo con ellos.

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Fidel Cano Correa

Fidel Cano Correa

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