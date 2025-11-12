Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Opinión
Columnistas
12 de noviembre de 2025 - 05:25 p. m.

Erramos al reportar la opinión sobre la inclusión de Petro en la Lista Clinton

Esta semana en la redacción de El Espectador nos confundimos al reportar una pregunta por la opinión sobre la inclusión del presidente Petro en la llamada “Lista Clinton”. Dijimos que el 49 % estaba de acuerdo y el 40 % en desacuerdo y la encuesta decía todo lo contrario, que la mayoría estaba en desacuerdo. Cualquier error menor en el reporte de una encuesta puede dar para las más insólitas interpretaciones, pero nos las merecimos todas por el descuido.

Fidel Cano Correa

Fidel Cano Correa

Conoce más

Temas Relacionados

Gustavo Petro

Lista clinton

 

JORGE HERNANDO DIAZ VALDIRI(3962)Hace 34 segundos
NO ES UN ERROR, ES LA DEMOSTRACIÓN DEL SESGO DEL EE Y PERIODISTAS, VOCERO DE LA OPOSICIÓN Y DE LA DERECHA. QUE BUEN RECONOCIMIENTO TÁCITO
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.