Erramos al reportar la opinión sobre la inclusión de Petro en la Lista Clinton

Esta semana en la redacción de El Espectador nos confundimos al reportar una pregunta por la opinión sobre la inclusión del presidente Petro en la llamada “Lista Clinton”. Dijimos que el 49 % estaba de acuerdo y el 40 % en desacuerdo y la encuesta decía todo lo contrario, que la mayoría estaba en desacuerdo. Cualquier error menor en el reporte de una encuesta puede dar para las más insólitas interpretaciones, pero nos las merecimos todas por el descuido.