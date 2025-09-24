No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
24 de septiembre de 2025

Esperamos que no les hayan inmovilizado su vehículo por nuestra culpa

Tuvimos una semana compleja en la redacción de El Espectador por las confusiones que nos provocaron los números. Cometimos un error con la cifra de los condenados por la JEP en el caso de los llamados “falsos positivos”, nos enredamos con la suma de las medallas del equipo colombiano en el Mundial de Patinaje y cambiamos la hora del día sin carros ni motos en Cali.

Fidel Cano Correa

