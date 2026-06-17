Felipe Zuleta y los límites de la libertad de opinión de los columnistas

Esta semana en la Redacción al Desnudo de El Espectador les contamos que este capítulo también está dedicado a nuestro columnista Felipe Zuleta. Con todo y lo incómodo que resulte, no ha traspasado los límites de la libertad de opinión de la que gozan sus columnas. Y eso no quiere decir tampoco que El Espectador comulgue con las cosas que ha dicho por fuera de acá, ni tampoco que esté de acuerdo con muchas que sí ha dicho acá y han estado en el límite máximo de lo permisible.