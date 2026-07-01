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01 de julio de 2026 - 02:30 p. m.

La participación de Colombia en el Mundial puede ser una pesadilla para nosotros

Esta semana en la Redacción al Desnudo les contamos que vivimos una pesadilla operativa al momento de llevarles la información de última hora tras el partido de Colombia contra Portugal del día sábado, pues nuestro cierre de edición de fin de semana se imprime los viernes en la noche y fue necesario complementar la información con un extra en PDF. Además, en otra restricción operativa, partimos papaya con un titular de nuestra edición digital que nombraba a Abelardo de la Espriella como “presidente” y no como “presidente electo” por el límite de caracteres permitido en las notas.

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Fidel Cano Correa

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Dionisio(cvtsc)Hace 2 minutos
Don Fidel: por favor cambie al anterior sistema de comentarios. Los paracófilos se están multiplicando y, si El Espectador no los modera, al menos los suscriptores deberíamos tener la opción de bloquearlos en nuestra lista de comentarios. No es nada agradable leer insultos de tremebunda o vieja pecueca en la mejor columna de este medio. Al menos deberíamos tener las herramientas para una lectura agradable.
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