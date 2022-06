La publicidad política pagada no es una adhesión

Esta semana nos jalaron las orejas por una publicidad política pagada de la campaña de Gustavo Petro que salió en la edición del domingo. Muchas personas en redes sociales nos criticaron porque pensaban que esa era la portada de El Espectador. Sin embargo, en varias partes de esa página salía el anuncio de “publicidad política pagada”. Además, no es que hayamos tenido dos ofertas de pauta de cada candidato y hayamos escogido la del Pacto Histórico. No, la campaña de Rodolfo Hernández no tuvo interés en pautar en la versión impresa de El Espectador del domingo.