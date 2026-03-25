25 de marzo de 2026 - 04:48 p. m.
Los casos de acoso sexual en Caracol Televisión nos estremecieron como redacción
La redacción de El Espectador se ha estremecido con el anuncio de Caracol Televisión y los testimonios que han venido conociéndose sobre casos de acoso sexual. Aunque hacemos parte de un mismo grupo de medios, somos entidades independientes con equipos periodísticos y administrativos autónomos. En nuestra casa editorial, hemos trabajado en protocolos rigurosos que seguimos revisando y fortaleciendo. Aplaudimos la valentía de quienes están alzando sus voces para denunciar, lo agradecemos por el bien de la profesión.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación