Opinión
25 de marzo de 2026 - 04:48 p. m.

Los casos de acoso sexual en Caracol Televisión nos estremecieron como redacción

La redacción de El Espectador se ha estremecido con el anuncio de Caracol Televisión y los testimonios que han venido conociéndose sobre casos de acoso sexual. Aunque hacemos parte de un mismo grupo de medios, somos entidades independientes con equipos periodísticos y administrativos autónomos. En nuestra casa editorial, hemos trabajado en protocolos rigurosos que seguimos revisando y fortaleciendo. Aplaudimos la valentía de quienes están alzando sus voces para denunciar, lo agradecemos por el bien de la profesión.

Fidel Cano Correa

