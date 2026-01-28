Metimos en una investigación judicial a personas que no tenían nada que ver

Esta semana en la redacción de El Espectador se nos fue un pie de foto viejo que hizo parecer que estaban en una investigación judicial personas que no tenían nada que ver con ella. También se dañó la página de la Superliga que se ganó Santa Fe por un título mal escrito. Y, para finalizar, descompletamos la colección que estaban haciendo nuestros suscriptores de la serie Pensadores Globales por sacar la última edición solo en versión digital, debido a la coyuntura.