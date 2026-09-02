02 de septiembre de 2026 - 04:40 p. m.
“Metimos las patas con el título de la columna de Álvaro Castillo”
Esta semana, en la Redacción al Desnudo de El Espectador, tuvimos errores gramaticales, como convertir un adjetivo en verbo, y nos equivocamos en el nombre de la columna de Álvaro Castillo, que se llama “En mi lugar”.
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