Mezclamos peras maduras con peras crudas y las huestes petristas nos cuestionaron

Este domingo publicamos un informe sobre la estrategia de opinadores en redes que tiene montado el Gobierno de Gustavo Petro para sus batallas políticas. Es debatible que, aunque el artículo se centraba en los 18 influencers con contratos oficiales, en una infografía que acompañaba el artículo se incluyeron también una cantidad de cuentas que apoyaban los relatos de estos y a quienes se identificaba simplemente como “creadores de contenido del petrismo”, y que no tienen ni han tenido contratos con el Gobierno. La mezcla de peras maduras con peras crudas en esa infografía podía llamar a interpretaciones erradas a quienes no leyeran el artículo, donde estaba absolutamente claro quiénes tenían contrato y quiénes no. Pese a la controversia, consideramos que no hay sustento para una rectificación.