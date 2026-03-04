Home

Opinión
04 de marzo de 2026 - 06:49 p. m.

Nos descachamos presentando los resultados de la encuesta de Invamer

Esta semana en la Redacción al Desnudo de El Espectador, les contamos que servimos papaya partida para interpretaciones de malévolos favoritismos o intentos de hacer daño por presentar de forma errónea algunos datos de la encuesta de Invamer.

Fidel Cano Correa

