Nos inventamos una palabra y la pusimos en un titular

Tras el asesinato del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, decidimos unificar la forma de escribir “ex primer ministro” porque incluso en un mismo artículo lo teníamos en tres formas distintas. Sin embargo, previo a eso, se nos fueron las luces con un titular donde escribimos “expriministro”. Además, publicamos un tweet que se refería a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no investigar al presidente electo Gustavo Petro por irregularidades en su campaña, pero no especificamos que se trataban de las elecciones del 2018.