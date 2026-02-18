18 de febrero de 2026 - 02:30 p. m.
Nos rajamos en el curso de Geografía Colombiana I
Esta semana en la Redacción al Desnudo, de El Espectador, les contamos que nos toca repetir el curso de Geografía Colombiana I: confundimos norte con sur y oriente con occidente en una historia sobre el Eje Cafetero. Además, les explicamos el susto que tuvimos por una alerta en nuestro newsletter y un lapsus en redes que convirtió al M-19 en “M1-9”.
