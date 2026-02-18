Home

Opinión
Columnistas
18 de febrero de 2026 - 02:30 p. m.

Nos rajamos en el curso de Geografía Colombiana I

Esta semana en la Redacción al Desnudo, de El Espectador, les contamos que nos toca repetir el curso de Geografía Colombiana I: confundimos norte con sur y oriente con occidente en una historia sobre el Eje Cafetero. Además, les explicamos el susto que tuvimos por una alerta en nuestro newsletter y un lapsus en redes que convirtió al M-19 en “M1-9”.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fidel Cano Correa

Fidel Cano Correa

Conoce más

Temas Relacionados

Redacción al desnudo

Geografía Colombiana

M-19

Jalón de Orejas

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.