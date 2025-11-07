Logo El Espectador
07 de noviembre de 2025 - 09:36 p. m.

Palacio de Justicia: confundimos a los magistrados Urán y Gaona en una nota

Esta semana en El Espectador confundimos a los magistrados Carlos Horacio Urán y Manuel Gaona en una nota sobre la conmemoración de los 40 años del holocausto del Palacio de Justicia. Era fácil de pescar el error, porque venía justo después de un intertítulo que iniciaba el recuento de lo que sucedió con el magistrado Urán, contrario a lo que Petro decía, pero por poner Urán pusimos Gaona, de quien ya habíamos contado su historia. Trágicas ambas, pero no las mismas.

Fidel Cano Correa

