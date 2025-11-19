Publicamos una cantidad de informaciones inventadas y ofrecemos disculpas

Esta semana en la redacción de El Espectador ofrecemos disculpas porque publicamos información falsa y es imperdonable que haya pasado los filtros y esos contenidos hayan llegado a ser publicados. En esencia, tuvimos un irresponsable aprendiz de periodista en nuestra sala de redacción que utilizó mecanismos fraudulentos para engañar a sus editores y producir contenidos, no solo con uso indiscriminado e irresponsable de Inteligencia Artificial, sino además, para perfeccionar su engaño, sustentando las informaciones en fuentes inexistentes.