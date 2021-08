Redacción al Desnudo: la vacunación en el exterior produjo un gran debate

Esta semana no hubo jalones de orejas, pero un tema sí nos llevó a una discusión en redes. Una nota sobre el turismo de las vacunas generó un gran debate, entre los que decían que eso no mostraba la desigualdad que hay en el país y los que creían que sí, e incluso algunos nos acusaron de promover el odio de clases. El debate da para largo, pero para centrarnos en si fallamos en la presentación del artículo creemos que señalar algo tan evidente como que hay una desigualdad de oportunidades en el acceso a la vacuna no es una acusación a nadie y muchísimo menos una promoción del odio de clases. Simplemente es la realidad.