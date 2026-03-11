Home

11 de marzo de 2026 - 05:32 p. m.

Repetimos una columna, erramos un titular y confundimos el apellido de un ministro 

Esta semana en la Redacción al Desnudo de El Espectador, les contamos que terminamos repitiendo una columna de Opinión y se nos coló un apóstrofo en una portada del impreso. Además, tuvimos una contradicción al explicar dos hitos sobre el avance de los derechos de las mujeres y nos enredamos con el apellido de un ministro.

Fidel Cano Correa

