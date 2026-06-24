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24 de junio de 2026 - 02:26 p. m.

Resbalones en el cierre electoral, errores geográficos y quejas en servicio al cliente

Esta semana, en la Redacción al Desnudo, tuvimos algunos resbalones durante el cubrimiento de las elecciones del domingo, una mala jugada en un mapa ilustrativo del Mundial y un error en nuestro crucigrama dominical.

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Fidel Cano Correa

Fidel Cano Correa

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Redacción al desnudo

 

Carlos Rodríguez(jbw8b)Hace 51 minutos
Don Fidel debería ser retirado del otrora grande Espectador, nombrar a Felipe Zuleta como nuevo director y expulsar a todos los columnistas mamertos. De esta manera los Santodomingo harían al Espectador rentable como lo hicieron los Gilinsky con la revista Semana. Si continúan con este director que favorece a la mamertada seguirán perdiendo dinero.
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