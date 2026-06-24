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24 de junio de 2026 - 02:26 p. m.
Resbalones en el cierre electoral, errores geográficos y quejas en servicio al cliente
Esta semana, en la Redacción al Desnudo, tuvimos algunos resbalones durante el cubrimiento de las elecciones del domingo, una mala jugada en un mapa ilustrativo del Mundial y un error en nuestro crucigrama dominical.
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