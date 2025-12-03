03 de diciembre de 2025 - 03:02 p. m.
Se acercan las elecciones y se activa la lectura en clave política de los contenidos
Esta semana, en la Redacción al desnudo de El Espectador, le contamos cómo el uso de la palabra “presunta” en la nota sobre la condena contra Santiago Uribe, el redondeo de una cifra de aprobación presidencial y la interpretación errada del titular de un video activaron sensibilidades.
