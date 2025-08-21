No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias

Home

Opinión
Columnistas
21 de agosto de 2025 - 06:22 p. m.

Si hay algo peligroso para el periodismo es caer en operaciones mecánicas

En remojo dejamos nuestro criterio esta semana y dimos pie a teorías conspirativas al dejar por fuera de una imagen al precandidato Gustavo Bolívar al recortar la foto original para adaptarla a las dimensiones necesarias para las publicaciones de Instagram. Además, se nos colaron dos errores inexplicables durante el cubrimiento de la celebración del centenario del nacimiento de Don Guillermo Cano Isaza, aquí, en su periódico.

🎬 📸 🎥 ¿Lo último en video?: No se pierda el contenido en video de El Espectador.

Fidel Cano Correa

Fidel Cano Correa

Conoce más

Temas Relacionados

Fidel Cano Correa

Maria Fernanda Cabal

Gustavo Bolívar

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar