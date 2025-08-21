Si hay algo peligroso para el periodismo es caer en operaciones mecánicas

En remojo dejamos nuestro criterio esta semana y dimos pie a teorías conspirativas al dejar por fuera de una imagen al precandidato Gustavo Bolívar al recortar la foto original para adaptarla a las dimensiones necesarias para las publicaciones de Instagram. Además, se nos colaron dos errores inexplicables durante el cubrimiento de la celebración del centenario del nacimiento de Don Guillermo Cano Isaza, aquí, en su periódico.